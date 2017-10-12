北灣山火致灣區空氣重度污染 週四煙塵更多

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【KTSF 崔凱橋報導】

受到北灣山火的影響，灣區多個城市這幾天空氣嚴重污染，大家是否也明顯嗅到煙塵的氣味呢？灣區空氣質量管理局預測，灣區週四的的空氣品質比週三更糟。

受到風向的影響，北灣山火的煙塵持續飄向灣區多個城市，各城市週四雖然天晴，但周圍環境將會籠罩一層薄薄的煙霧，空氣中也有明顯的煙塵味。

根據空氣品質管理局的數據，週四灣區多處的空氣品質持續不佳，其中山火影響的地區，空氣品質為深紫色210的危害等級，南灣及東灣等地也處於紅色的不健康等級，舊金山亦由週三的橙色，轉為紅色的危險等級。

當局於週四及週五繼續發出愛惜空氣日警示，並預測煙霾將持續至少數天，到了週日過後才會有所好轉。

當局再次提醒民眾，這段期間盡量減少戶外活動，以及關好門窗，要特別留意幼童、長者和患有呼吸系統疾病人士的健康，如果出現持續咳嗽、呼吸困難、哮喘、頭暈、心跳急速、噁心等症狀，就要聯繫自己的醫生。

另外，Vallejo、West Contra Costa、Pittsburg、Mt. Diablo、Antioch、Martinez校區，以及Contra Costa社區學院校區的5間學院，宣布由於擔心週四的空氣質素不佳，決定停課一天。

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