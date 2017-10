北灣山火致灣區空氣重度污染 週四煙塵更多

By

【KTSF 崔凱橋報導】

受到北灣山火的影響,灣區多個城市這幾天空氣嚴重污染,大家是否也明顯嗅到煙塵的氣味呢?灣區空氣質量管理局預測,灣區週四的的空氣品質比週三更糟。

受到風向的影響,北灣山火的煙塵持續飄向灣區多個城市,各城市週四雖然天晴,但周圍環境將會籠罩一層薄薄的煙霧,空氣中也有明顯的煙塵味。

根據空氣品質管理局的數據,週四灣區多處的空氣品質持續不佳,其中山火影響的地區,空氣品質為深紫色210的危害等級,南灣及東灣等地也處於紅色的不健康等級,舊金山亦由週三的橙色,轉為紅色的危險等級。

當局於週四及週五繼續發出愛惜空氣日警示,並預測煙霾將持續至少數天,到了週日過後才會有所好轉。

當局再次提醒民眾,這段期間盡量減少戶外活動,以及關好門窗,要特別留意幼童、長者和患有呼吸系統疾病人士的健康,如果出現持續咳嗽、呼吸困難、哮喘、頭暈、心跳急速、噁心等症狀,就要聯繫自己的醫生。

另外,Vallejo、West Contra Costa、Pittsburg、Mt. Diablo、Antioch、Martinez校區,以及Contra Costa社區學院校區的5間學院,宣布由於擔心週四的空氣質素不佳,決定停課一天。

