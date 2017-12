By

【KTSF 黃恩光報導】

週六灣區的天氣會出現轉變,風勢會增強,加上天氣非常乾燥,國家氣象局呼籲居民要小心,避免引發山火。

山火預警週五晚上10點到週日早上10點有效,最可能發生山火的地區包括北灣、東灣和南部Santa Cruz的山區,氣象局同時對這些地區發出強風預警。

本週末灣區的風勢會增強,週六早上,舊金山和半月灣最高風速可高達每小時30英里,大風加上乾燥的天氣容易引發山火,當局呼籲大家避免在野外生火。

氣象局表示,本週末灣區濕度很低,相對濕度只有5%到30%,預料到週日才有改善。

