美國紅十字會將於9月23日至10月15日在全美舉行連串活動,提高公眾的家居防火意識,和協助住戶安裝煙霧警報器,紅十字會目前正徵集35,000名義工,在全美不同地點免費安裝10萬個煙霧警報器。

家居火警每年奪去7名美國人的性命,死者多數是老人和兒童,而且發生在沒有煙霧警報器的住屋中。

紅十字會特別在2014年啟動”家居防火活動”(Home Fire Campaign),目標是將家居火警的死傷數字減少25%。

自活動啟動以來,紅十字會徵集的義工已安裝了941,916個煙霧警報器,並向884,007名青少年灌輸防火安全知識,救回無數人命。

有意成為義工的人士或組織,可以點擊紅十字會網站查詢詳情,網址:Sound the Alarm網站

