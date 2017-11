舊金山市府規劃委員會就大麻店再度舉行聽證會（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山市府規劃委員會週一下午就規管市內藥用及娛樂大麻店議題,再度舉行聽證會。

舊金山市府規劃委員會的聽證會,吸引了支持與反對雙方數十人出席並發言,支持一方要求市府同意大麻店只要距離中小學校600呎或以上即可,但反對一方則要求大麻店必須遠離中小學校及托兒所,也就是0至18歲兒童,1,500呎或以上。

去年舊金山有74%選民投票通過64號提案,同意加州將娛樂用大麻合法化,而在此之前,其實很多人也已知道在舊金山獲得大麻並非難事,只是合法化之後 會令民眾購買及吸食大麻更加容易。

新法律將從明年1月1日起生效,但最近舊金山市民對新開大麻店的地點意見不一,反對者認為大麻店開在居民區會危害18歲以下孩童,而且會令已經很差的社區治安變得更差。

有反對者在聽證會上發言,指舊金山已不再美麗和安全,周圍都是入屋搶劫,因為吸毒犯想要更多錢,就去打劫,大麻會吸引更多無家可歸者來市裡獲取這種毒品。

根據州法律,大麻店只需遠離中小學校600呎或以上即可,不過反對者之前提出,必須遠離學校包括托兒所至少1,000尺以外,而週一發言的反對者,更希望遠離1,500呎以外,甚至要求禁止在舊金山華埠及West Portal地區開設大麻店,此舉遭到支持者強烈反對,認為給病人造成不便,希望市府能公平處理。

有支持者說,600呎的距離比較恰當,而排除某些社區如華埠、 West Portal等是錯誤的,那裡沒有任何大麻藥店。

舊金山市府規劃委員會及市議會經過多次聽證會,市議員包括金貞妍、湯凱蒂及余鼎昂目前都同意新開的大麻店必須遠離中小學校及托兒所至少1,000呎,代表華埠的市議員佩斯金則支持禁止在華埠開大麻店,表示有需要者可到其它社區獲得。

余鼎昂和湯凱蒂都認為,大麻店若距離托兒所只有600呎,抽大麻的人經過托兒所開著窗戶就會聞到味道,因此他們不同意大麻店開在距離托兒所600呎範圍。

金貞妍則表示,她所代表的田德隆區已經有很嚴重毒品問題,該區的人很容易就取得毒品。

市議會週二下午會在例會中,繼續討論該項議題。

