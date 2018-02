By

【KTSF 崔凱橋報導】

受一股高氣壓影響,灣區本周氣溫異常高溫且乾燥,週一有不少城市錄得破紀錄高溫。

根據國家氣象局的數據顯示,週一灣區最高氣溫的城市是南灣聖荷西,有華氏79度,打破了2011年同一天75度的紀錄。

其次是內陸城市Livermore,週一最高錄得華氏78度,破了2011年的華氏77度。

至於舊金市中心,週一亦錄得華氏77度,較2011年同一日最高紀錄高出4度。

氣象局預計,到了週末各城市氣溫才會下降至華氏60多度,不過仍然處於較高水平。

另外,高氣壓在灣區形成一股氣牆,阻擋雨水進入,預計灣區未來一星期都不會降雨。

