【i-CABLE】

加拿大東部魁北克省熱浪持續,至少33人死,部分死者是獨居人士,家中沒空調,預料情況到週五會放緩。

魁北克省連續多日天氣酷熱,週四氣溫更上升至攝氏35度,體感溫度達到40度。有民眾表示,持續7天的熱浪十分罕見,當中18名死者都是住在蒙特利爾,家中都沒有安裝冷氣,大多是年逾50的獨居男性長期病患者。

另外有約200人因感到不適需要送院,但醫院只有深切治療部有空調設備,普通病房沒有冷氣供應,病人家屬都表示不滿。

當局收到相關求助電話比平時上升三成,並採取措施,包括延長游泳池開放時間,裝設臨時冷風機供市民消暑。

熱浪自上週五開始,首都渥太華及多倫多等地錄得氣溫攝氏30度以上,氣象部門預測,週五氣溫會回落至攝氏24度。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。