【KTSF】

洛杉磯一個女人指控強生公司(Johnson & Johnson)的爽身粉,導致她罹患卵巢癌,加州一個陪審團週一裁定女原告勝數,她獲賠償破紀錄的4.17億元,Johnson & Johnson表明會上訴。

63歲的原告人表示,她自從11歲開始就使用爽身粉,作為女性衛生的日常用品,一直到2016年,知道有另一個女人因為使用爽身粉後,罹患卵巢癌後才停用。

原告人指強生公司未有向消費者提供足夠警告,提醒他們爽身粉中的滑石粉可能致癌的危險。

今次是強生公司的爽身粉消費權益訴訟案中,要賠償最多的案件,加州目前還有數以百計類似的訴訟,全國其他地方更有數以千計的案件,等待州和聯邦法庭審理。

