By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山灣景區及Portola區今年內發生6宗針對華裔婦女的襲擊案,當中5宗是仇恨犯罪,警方週一晚在該區舉行警民會議。

舊金山市參事盧凱莉(Hillary Ronen)說:”會議是要想讓居民知道,疑犯已被捕,正面對審訊,其次是要與居民對話,了解他們的對治安的意見,及如何在社區內保障自己的安全。”

舊金山社區資源中心行政總監杜麗莎說:”街坊很擔心,他們出入都好擔心,所以很多在晚上不敢外出,這其實是奪去他們享受社區生活的權利,他們不能安居樂業。”

灣景局警方表示,雖然近來在區內出現多宗針對華裔的襲擊案,但他相信是個別例子,2015年至2016年,完全沒有仇恨犯罪的案例,而從數字上看,不論是仇恨犯罪以及其他罪案,這個社區的罪案率都比其他地區為低,加上近來每宗案件都能破案,希望居民放心。

警方提醒市民,如果外出時感到害怕,最好結伴同行,因為居民之間的守望相助,對防罪甚至破案都好有幫助。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。