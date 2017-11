By

【KTSF 陳嘉琪報導】

加州食物安全及檢測部宣佈回收在超級市場Trade Joe’s出售的3款沙律產品。

州府官員指,這3款沙律產品中的雞肉及火雞肉,可能含有玻璃碎片及矽化合物,因此需要回收。

回收的3種產品包括重10.5安士的雞肉沙律,配有西芹、紅蘿蔔及蔥。

還有這一款重11安士的咖哩雞肉沙律,配腰果、蔥及蜜糖;以及重10.25安士的紅莓蘋果火雞胸肉沙律。

當局指,全部沙律的食用到期日是由11月10日至11月21日,如果有市民購買了以上的產品,千萬不要食用,立即丟棄或者退回至賣方。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。