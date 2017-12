也門前總統薩利赫遭胡塞武裝伏擊身亡

【i-CABLE】

也門前總統薩利赫在首都薩那附近遭伏擊身亡,他原本與胡塞武裝結盟,對抗沙特阿拉伯領導的聯軍,但近日又與胡塞武裝鬧翻,胡塞武裝領袖形容這次是他們的勝利。

薩利赫的死訊傳出,同時有胡塞武裝成員上載了這段影片,他們拖行的屍體,容貌與薩利赫吻合。胡塞武裝又發放片段,指支持者在首都薩那的街頭慶祝,薩利赫的寓所遭縱火,有人指他正是也門亂局的源頭。

薩利赫是早前才呼籲效忠他的部隊,從胡塞武裝手上收復首都薩那,結果他便在薩那南面遭火箭榴彈炮及開槍伏擊。

薩利赫原本是北也門,即阿拉伯也門共和國的總統,全國在一九九零年統一後,他繼續出任總統,直至阿拉伯之春示威浪潮爆發。

他在二零一二年正式辭職下台,但隨後什葉派胡塞武裝崛起。薩利赫選擇與這股伊朗支持的新勢力結盟,對抗沙特阿拉伯等支持的新政府,亦是內戰持續膠著的因素之一,但雙方近期又因首都據點控制權問題鬧翻。

有消息指薩利赫原本有意倒向沙特,打破交戰雙方的戰力平衡,相信效忠他的部隊現時可能更急於向胡塞武裝報復。

戰事已造成逾八千人死亡,約五萬人受傷,加上沙特實施圍堵措施及空襲,約二千萬人口需援助,又先後出現霍亂及白喉等疾情,加劇人道災難。

