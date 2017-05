FBI局長稱 揭露事件不理對政客或大選結果影響

By

FBI局長James Comey今天在參議院司法委員會作證。兩黨議員不斷追問他關於,俄羅斯涉嫌干預美國大選的事以及關於在去年大選前11天,為何突然宣布要重開希拉莉克林頓電郵案調查。

案情與希拉莉無直接關連。涉及的是希拉莉的助理Huma Abedin的丈夫Anthony Weiner。Weiner再次捲入網上色情通訊。事情曝光後,他的手提電腦被發現藏有經由希拉莉私人伺服器的電郵。Comey未看過那些電郵就第一時間高調通報國會,要重啟電郵案的調查。

希拉莉直指Comey此舉,令她馬前失蹄。即使後來Comey在大選前兩日撤回調查,已經於事無補。

在委員會位階最高的民主黨人范士丹就有同感。因而質問Comey為何不按FBI傳統做法,而偏在大選前極敏感時刻宣布重啟電郵案調查。

Comey就表示,事態令他也感到噁心,但他不會改變決定。他說,忠於事實不會考慮到,如果揭露事件,將會對政客的前途或者對大選結果有何影響。

民主黨人又質問Comey,為何當時他無公開承認,要調查俄國與共和黨候選人特朗普聯繫的調查。如果選民知道兩名總統候選人都接受調查,可能選舉結果就不一樣。

Comey就說,由於當時對特朗普涉俄事件的調查處於早期階段,許多事情都未確定。

Comey也表示,肯定俄國有干預美國大選。

