迪亞斯卡內爾當選古巴國家元首 卡斯特羅家族統治結束

By

【i-CABLE】

古巴國會選出迪亞斯卡內爾為國務委員會主席,成為國家領袖,結束卡斯特羅家族近60年的統治。迪亞斯卡內爾強調,在致力改革國內經濟的同時,絕不容資本主義復甦。

迪亞斯卡內爾迎接58歲生日前夕,以603票贊成、一票反對,當選新一屆國務委員會主席,接替勞爾,成為自1959年古巴革命以來,首位非卡斯特羅家族的領袖。

不過在迪亞斯卡內爾的演說中,大部分內容都是讚揚勞爾任內政績,又指古巴不能沒有他。迪亞斯卡內爾又表明,會於現在的革命歷史時刻,延續革命領袖精神,絕不容資本主義於國內復甦。

於半小時的演講中,他又提出12年計劃,逐步改革國家經濟,容許私營企業市場溫和增長。對外、尤其是與美國的關係,迪亞斯卡內爾表明,古巴一直準備好與美國談判,但不會就華府對古巴內部變革的要求妥協。

勞爾其後致辭,期望迪亞斯卡內爾爭取連任,出任合共十年的總統,並於2021年,即勞爾卸任古巴共產黨第一書記後,由迪亞斯卡內爾接任該職位,帶領共產黨。

勞爾又批評美國總統特朗普上任後,對古巴作出激進和具威脅性姿態,故意逆轉古巴與美國的關係。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。