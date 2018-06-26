香港鰂魚涌公園開槍案1死3傷 婦人疑涉案被捕（視頻）

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香港太古城鰂魚涌公園發生開槍案，4人受傷送院，其中一名80歲女子死亡，兩名男子危殆，警方事後在太古城商場拘捕一名44歲任職保安的女子，懷疑與案件有關。

據了解她是4名死傷者的姨甥女，因爭奪外婆留下的物業，發生過爭執。

其中一名男傷者頭、手和肺受傷，要用擔架送上救護車，另一名男傷者左肩受傷流血，救護員趕到為他包紮，一名女子左手受傷，傷勢最輕，救護員為她包紮後送院治理。

事發後有目擊者拍下傷者的相片，見到除了救護員外，附近商場的職員亦趕到協助傷者，地上有血漬。

4名傷者中一男一女倒臥地上，另外兩名傷者清醒，他們姓詹，是兄弟姊妹關係。

警方於太古城中心四期，拘捕一名44歲任職保安的女子，涉嫌與案有關，據了解4名傷者是她的舅父和阿姨。有目擊者指女子被警員拘捕時，表現冷靜，沒有反抗。

事發在下午3時許，警方接獲多名市民報案，表示鰂魚涌公園有人開槍，大批荷槍實彈警員趕到現場，封鎖附近一帶。

據了解，被捕女人下午相約4名傷者飲茶商量家事，之後轉到鰂魚涌公園繼續商談，結果發生爭執，有人取出一支曲尺手槍開槍。

除了手槍外，警方事後在被捕女子身上搜出一盒50粒裝的子彈盒。

警方事後除了派出大批警員在鰂魚涌公園搜證，亦向附近的途人查問，看看有沒有人目擊事發經過。

4名傷者年齡介乎60至80歲，送往東區醫院，其中三人要即時做手術，八十歲女子頭部受傷經搶救後，於約六時半死亡，兩名男傷者情況危殆，至於傷勢最輕的女傷者情況穩定，有家屬到醫院探望傷者，了解情況。

警方晚上九時許，將疑犯押解到將軍澳健明邨健晴樓的寓所蒐證，她被黑布蒙頭，鎖上手扣，腰間纏上鐵鏈。

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