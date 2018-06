香港鰂魚涌公園開槍案1死3傷 婦人疑涉案被捕（視頻）

By

香港太古城鰂魚涌公園發生開槍案,4人受傷送院,其中一名80歲女子死亡,兩名男子危殆,警方事後在太古城商場拘捕一名44歲任職保安的女子,懷疑與案件有關。

據了解她是4名死傷者的姨甥女,因爭奪外婆留下的物業,發生過爭執。

其中一名男傷者頭、手和肺受傷,要用擔架送上救護車,另一名男傷者左肩受傷流血,救護員趕到為他包紮,一名女子左手受傷,傷勢最輕,救護員為她包紮後送院治理。

事發後有目擊者拍下傷者的相片,見到除了救護員外,附近商場的職員亦趕到協助傷者,地上有血漬。

4名傷者中一男一女倒臥地上,另外兩名傷者清醒,他們姓詹,是兄弟姊妹關係。

警方於太古城中心四期,拘捕一名44歲任職保安的女子,涉嫌與案有關,據了解4名傷者是她的舅父和阿姨。有目擊者指女子被警員拘捕時,表現冷靜,沒有反抗。

事發在下午3時許,警方接獲多名市民報案,表示鰂魚涌公園有人開槍,大批荷槍實彈警員趕到現場,封鎖附近一帶。

據了解,被捕女人下午相約4名傷者飲茶商量家事,之後轉到鰂魚涌公園繼續商談,結果發生爭執,有人取出一支曲尺手槍開槍。

除了手槍外,警方事後在被捕女子身上搜出一盒50粒裝的子彈盒。

警方事後除了派出大批警員在鰂魚涌公園搜證,亦向附近的途人查問,看看有沒有人目擊事發經過。

4名傷者年齡介乎60至80歲,送往東區醫院,其中三人要即時做手術,八十歲女子頭部受傷經搶救後,於約六時半死亡,兩名男傷者情況危殆,至於傷勢最輕的女傷者情況穩定,有家屬到醫院探望傷者,了解情況。

警方晚上九時許,將疑犯押解到將軍澳健明邨健晴樓的寓所蒐證,她被黑布蒙頭,鎖上手扣,腰間纏上鐵鏈。

