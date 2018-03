佛州行人天橋倒塌 快速建橋技術成調查焦點

By

佛羅里達州塌橋事件,死亡人數增加到 最少6人,傷者中有些人仍然危殆,當局正調查橋樑為何倒塌,現時將焦點集中研究利用快速方法去建造橋樑有何瑕疵。

邁亞密Dade縣的警察部門聯同多個部門,正調查今次塌橋事件,確保類似悲劇不會再發生。

Miami-Dade縣副市長Maurice Kemp說:”最主要是移走所有壓住的汽車和受害人,而無礙調查工作。”

在邁亞密地區,佛羅里達國際大學校園內週四倒塌的行人天橋,是幾年前得到聯邦撥款資助,在校內成立一個組織,研究如何以最低價錢更快興建天橋,他們所用的是一種叫做”快速建橋”方法,就是橋身的大部份工程都在外邊建造,然後再搬回橋的建造地點安裝。

這種方法的好處在於在建造天橋過程中,不用長時間封路和引發其他交通擠塞,近年來許多州都使用這種廉價快速方法去建橋,以便更換數以千計殘舊橋樑。

以佛州今次塌橋來看,工程專家正研究致命錯誤在哪裏,究竟在橋的設計、建造過程,抑或材料的使用有問題等。

根據傳統的建造法,首先要起好主體支撐橋樑的部份,然後用鋼纜固定行人道或橋面,但今次佛州行人天橋建造的次序就剛剛相反,即是未起好主體支撐橋樑部份,就先安裝橋身主體石屎部份,因此受到部份橋樑工程師質疑,認為很奇怪和冒險的做法。

另外,當局也翻查承建商MCM公司和橋樑設計公司FIGG過往的建造記錄,發現這兩間公司曾經因為違規被罰或正在打官司。

不過猶他州大概在10年前已經開始使用這種快速建橋法,全州已經建造了超過200條橋,當地運輸部門的結構工程師表示,佛州塌橋事件不會減低對該州橋樑的信心,他們每兩年就檢查這些橋樑。

