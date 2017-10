By

【KTSF】

史丹福大學週二晚接到一宗性侵犯案報告,去年接到一共33宗報告。

最近一宗發生在週一凌晨,校方沒有透露疑犯和受害人的身份和性別,只聲稱兩人相識,但未拘捕任何人。

