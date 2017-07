By

史丹福大學的學生宿舍週三凌晨有學生報警遭人強姦。

據校方指出,事發於凌晨1時半左右,地點在校園西翼的學生宿舍。

校方稱,女受害人和男疑犯是點頭之交,疑犯被指是淺膚色的非裔男子,身高約6呎3吋,體重約180磅,年約53歲,棕髮,棕眼。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡史丹福公共安全部門,電話:(650) 329-2413。

