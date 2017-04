By

【KTSF】

東灣奧克蘭市(屋崙)上週五晚發生一宗強暴案,警方正追緝3名色魔。

事發於晚上11時左右,地點在Fruitvale大街3200號路段,受害女事主已送院治療。

她的前額還有一個2吋長的傷口,3名色魔仍然在逃,警方稱在案發中,色魔有用上槍械。

