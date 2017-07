前重慶市委書記孫政才被免職 曾被視為中共接班人選（視頻）

By

【i-CABLE】 中共中央突然宣布免去前重慶市委書記孫政才職務,而且沒有同時公布他的「新任命」,由於孫政才一直被視為第六代「領導層」接班人之一,所以今次的調動,引起中國政界相當大的關注。

新任重慶市委書記陳敏爾於星期日探望了重慶市一批老幹部,《重慶日報》報道,老幹部們表示,會堅決擁護中央決定。中央公布前重慶市委書記孫政才卸任後,沒有同時公布他的去向,孫政才亦一直未有露面。

星期六的全國金融工作會議在中央電視台畫面,全體政治局委員裡,唯獨沒有見到孫政才蹤影,中央巡視組年初曾公開批評,重慶市黨的領導弱化,擔當意識不強,貫徹習近平講話精神上有差距,選人用人把關不嚴,一些幹部帶病提拔,一些重點領域腐敗問題突出,甚至在清除薄熙來、王立軍思想遺毒不徹底。

其實巡視組在去年底巡視期間,在重慶任職了16年的前市長黃奇帆突然卸任,到今年年初,傳出公安局局長何挺被調查消息,到六月他正式被免職,接替孫政才的陳敏爾原本是貴州省委書記,是習近平擔任浙江省委書記期間的部下。

