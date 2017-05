社區團體籲普洛西協助釋放一名被羈押無證移民（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

有社區團體今天在舊金山聯邦大樓前集會,呼籲聯邦眾議院民主黨領袖普洛西協助釋放一名被移民局關押超過一年的墨西哥裔無證媽媽。

“普洛西請協助釋放Yazmin!”我們想要甚麽?釋放Yazmin!甚麽時候?現在。”

集會人士表示,被移民局關押的 Yazmin Elias 是無證人士,她四歲來到美國,至今已有三名在美國出生的子女,她曾經還是家暴受害者,之後又因為毒癮而被送到康復計劃中心戒毒。去年情人節,她剛獲准離開戒毒中心,就被聯邦移民局執法人員逮捕並關押至今。

集會人士說,聯邦眾議院民主黨領袖普洛西多次公開反對川普的移民政策,因此希望普洛西能出面協助釋放Yazmin。

集會負責人 Blanca Vazquez 說,”這是個機會讓普洛西,支持移民婦女及家暴受害者,她有這個權力支持 Yazmin 向移民海關執法局施壓,釋放 Yazmin。”

集會人士今天還會向普洛西辦公室遞交一份有超過8,600個簽名支持釋放 Yazmin 的請願書。

北加州聯邦法庭的法官上個月針對 Yazmin 的案件表示,對於一個非暴力罪犯,有毒癮且加入戒毒計劃的無證移民,為將她遞解出境並關押超過一年屬違反正當程序,聯邦法庭明天將再度聆訊 Yazmin 遞解案。

Vazquez 說,”我們知道在社區中,每個人都會犯錯誤,Yazmin 不應該因此而跟家人分離,她應該和家人在一起繼續治療,擺脫她經歷的創傷。”

