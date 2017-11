灣區週四晚至週日料降雨 天氣顯著轉冷

By

【KTSF 崔凱橋報導】

隨著雨季的來臨,有兩股風暴由週四晚至週日相繼吹襲灣區,預測廣泛地區將會有雨。

國家氣象局預測,第一股冷鋒週四晚由西北面首先抵達灣區,入夜後,北灣開始降雨,雨勢隨後南下,覆蓋整個灣區以至南面Monterey縣。

舊金山沿海等城市週五清晨時段開始有雨,最新的天氣預測顯示,雨勢最大的時段是週五日間到晚上。

受冷鋒影響,週五開始氣溫持續下降,內陸地區最高氣溫華氏61度左右,較同期的平均氣溫低10度左右,山谷地區更有結會結霜。

至於第二股風暴將於週日吹襲灣區,氣象局預測這股風暴較第一股微弱,將為整個灣區帶來5分之1至5分之2吋的降雨。

氣象局預計兩股風暴本週末會為北灣一帶帶來差不多1吋的降雨,舊金山及內陸地區預計錄得5分之3吋的雨量,南灣約有半吋降雨量。

當局表示,由於下雨,路面將會非常濕滑,甚至會出現輕微水侵,週五的通勤時間或會延長,請各位民眾提早出門小心駕駛,並呼籲大家趁下雨之前檢查下水道和住宅的排水渠是否暢通無阻,市民也可以向工務局索取沙包,防止水浸。

