密雲掩蓋灣區上空 下班時間料大範圍降雨

【KTSF 黃恩光報導】

密雲現在覆蓋整個灣區上空,部分地方地區已經下著濛濛細雨或雨量較大的驟雨,預料灣區大部分地區在下班時段將會降雨。

國家氣象局預測.北灣等地會於下午3時開始下雨,舊金山、中半島及內陸等城市於下午5時,亦即是下班時段開始下雨。

至於南灣等地會於下午6時有雨,各城市傍晚時段會下大雨。

國家氣象局提醒民眾,由於大雨的關係,街道有可能出現水浸,特別是北灣地區,呼籲民眾要做好應對水浸的措施。

預測風暴週四會為灣區帶來半吋至1吋半的雨量,北灣更多,預測將會錄得1吋半至兩吋的降雨。

國家氣象局已對舊金山及中半島沿岸一帶發出強風警告信訊,最高風速高達每小時45英里,陣風更達至每小時55英里,因此提醒民眾大雨加上大風,會令駕駛增加難度,大家要小心開車,有關警告由週四晚8時至週五清晨5時生效。

