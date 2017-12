By

【KTSF】

灣區週二將迎來12月第一場雨,北灣地區週二晚預料會下雨,不過降雨量不會很多。

國家氣象局資料顯示,週二入夜後北灣開始下雨,然後降雨南下至灣區,以及加州中部海岸。

這股風暴非常微弱,而且經過灣區的時間很短,預計大部分地區降雨量最多有4分之1吋。

週三早上路面可能濕滑,週二晚開始間中有強風,預計降雨會持續至週三早上10時,其後轉為間中有陽光,預料週三停雨後,一直到聖誕節都不會下雨。

