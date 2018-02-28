今年以來最強風暴週四抵灣區 早上通勤時段雨勢最大

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【KTSF 崔凱橋報導】

由阿拉斯加南下，今年以來最強的風暴，將於週四清晨正式抵達灣區，但週三下午北灣一帶已開始下雨，這股風暴的雨勢有多大？

國家氣象局預測，受本週第二股風暴外圍雨帶影響，北灣下午開始下微雨，入夜後雨勢漸大，並擴展至中半島一帶，預計從週三晚上11點開始，整個灣區將會下大雨。

氣象局指這股風暴將於週四清晨正式抵達灣區，週四早上至下午通勤高峰時段雨勢最大，當局呼籲民眾在駕駛時要小心駕駛，有耐性及注意路面情況。

另外，下大雨期間，北灣地區有機會出現雷暴及落雹的現象。

除了大雨，風暴亦帶來大風，舊金山及內陸山谷地區，陣風風速可高達每小時38英里，因此氣象局對整個灣區發出大風警告，由週四凌晨2時開始生效，至當晚10時。

預料風暴將於週四晚離開，到了週五，灣區仍然有機會有驟雨，局部性的降雨將持續至週六早上。

今次的風暴預料會為北灣一共帶來至少1至1吋半的降雨，沿海、內陸及南灣地區則有半吋至1吋的雨量。

這股風暴為灣區帶來大雨外，亦為Sierra山區帶來入冬而來最嚴峻的大風雪，當局已經向當地發出冬季風暴警告，預料週三晚高山地區將錄得至少3至5吋的降雪，海拔1,500英呎下，亦會錄得達2吋降雪量，到了週六預計會累積大約60英吋的新雪。

氣象局表示，在暴風雪的危險天氣下，呼籲民眾暫時不要前往Sierra一帶，直到風暴結束。

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