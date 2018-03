今年以來最強風暴週四抵灣區 早上通勤時段雨勢最大

By

【KTSF 崔凱橋報導】

由阿拉斯加南下,今年以來最強的風暴,將於週四清晨正式抵達灣區,但週三下午北灣一帶已開始下雨,這股風暴的雨勢有多大?

國家氣象局預測,受本週第二股風暴外圍雨帶影響,北灣下午開始下微雨,入夜後雨勢漸大,並擴展至中半島一帶,預計從週三晚上11點開始,整個灣區將會下大雨。

氣象局指這股風暴將於週四清晨正式抵達灣區,週四早上至下午通勤高峰時段雨勢最大,當局呼籲民眾在駕駛時要小心駕駛,有耐性及注意路面情況。

另外,下大雨期間,北灣地區有機會出現雷暴及落雹的現象。

除了大雨,風暴亦帶來大風,舊金山及內陸山谷地區,陣風風速可高達每小時38英里,因此氣象局對整個灣區發出大風警告,由週四凌晨2時開始生效,至當晚10時。

預料風暴將於週四晚離開,到了週五,灣區仍然有機會有驟雨,局部性的降雨將持續至週六早上。

今次的風暴預料會為北灣一共帶來至少1至1吋半的降雨,沿海、內陸及南灣地區則有半吋至1吋的雨量。

這股風暴為灣區帶來大雨外,亦為Sierra山區帶來入冬而來最嚴峻的大風雪,當局已經向當地發出冬季風暴警告,預料週三晚高山地區將錄得至少3至5吋的降雪,海拔1,500英呎下,亦會錄得達2吋降雪量,到了週六預計會累積大約60英吋的新雪。

氣象局表示,在暴風雪的危險天氣下,呼籲民眾暫時不要前往Sierra一帶,直到風暴結束。

