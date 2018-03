灣區週二再有風暴吹襲 料下雨至週四

By

【KTSF 崔凱橋報導】

經過週一陽光普照的天氣後,氣象局預測,一股風暴週二吹襲灣區,接下來的這一個星期都會密雲有雨。

國家氣象局表示,一股風暴週二抵達灣區,預計灣區從週二開始一直下雨至週四,週二早上11點過後,預料沿岸地區首先有微雨,到了中午過後,雨勢開始擴展整個灣區,預測下班交通繁忙時段最大雨,一直到晚上都會下雨。

氣象局表示,大雨有機會導致下水道阻塞,低窪地區可能會出現水浸的情況。

預計南灣及內陸地區週二到週四的降雨量會超過一吋,至於沿岸地區,Half Moon Bay至Santa Cruz縣一帶,以及北灣會有1吋至1吋半的降雨量,Sierra山也會有1呎到3呎的降雪。

另外,週一下午風速會增強,可達每小時25英里,週三各城市一整天仍然有五至六成機會下雨以及密雲。

氣象局預料週三會更大風,提醒民眾大風可能導致大樹及電線桿倒塌,大家要格外小心,預計週四灣區繼續密雲有微雨。

