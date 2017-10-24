北灣山火逾九成受控 居民返家學校陸續復課

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【KTSF】

北灣山火幾處主要大火場，至今已經有超過九成受控，大部分居民已經可以返家，學校亦逐步復課，Santa Cruz的Bear山火都已經有八成五受控。

大部分受到北灣山火影響發出的疏散令都已經撤除，但山火影響較嚴重的區域仍然不能進入，Santa Rosa市和Sonoma縣已經開始有限度允許居民返回家園。

Santa Rosa市的學校會在本週逐步復課，Sonoma縣其他地區有6所學校復課，而Napa縣聯合校區18,000名學生亦在週一復課。

林業和消防部的統計數據表示，北灣山火焚毀了最少8,400棟建築物。

另外，灣區以南Santa Cruz的Bear山火已經有85%受控，疏散令已經在週一撤銷。

大火過後，酒鄉Napa縣的學生週一返校，不過Sonoma縣的Santa Rosa學生還要等一等，因為清理校園的工作比預期中的複雜。

Santa Rosa學區動員了兩百人，幾乎無休地清理學區內兩百萬平方英里的教室及走廊，準備讓學生返校。

Santa Rosa學區預計，本週五和下週一可以讓學生陸續返校。

但Sonoma縣還有其他學區要家長要耐心一點，因為學校清潔的標準跟加州職業健康管理局（OSHA）對工作場所的安全要求不一樣，也讓清理校園的工作更加複雜。

家長和學生可以上Sonoma縣教育局的網站，查看學校復課的時間表。

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