北灣山火逾九成受控 居民返家學校陸續復課

【KTSF】

北灣山火幾處主要大火場,至今已經有超過九成受控,大部分居民已經可以返家,學校亦逐步復課,Santa Cruz的Bear山火都已經有八成五受控。

大部分受到北灣山火影響發出的疏散令都已經撤除,但山火影響較嚴重的區域仍然不能進入,Santa Rosa市和Sonoma縣已經開始有限度允許居民返回家園。

Santa Rosa市的學校會在本週逐步復課,Sonoma縣其他地區有6所學校復課,而Napa縣聯合校區18,000名學生亦在週一復課。

林業和消防部的統計數據表示,北灣山火焚毀了最少8,400棟建築物。

另外,灣區以南Santa Cruz的Bear山火已經有85%受控,疏散令已經在週一撤銷。

大火過後,酒鄉Napa縣的學生週一返校,不過Sonoma縣的Santa Rosa學生還要等一等,因為清理校園的工作比預期中的複雜。

Santa Rosa學區動員了兩百人,幾乎無休地清理學區內兩百萬平方英里的教室及走廊,準備讓學生返校。

Santa Rosa學區預計,本週五和下週一可以讓學生陸續返校。

但Sonoma縣還有其他學區要家長要耐心一點,因為學校清潔的標準跟加州職業健康管理局(OSHA)對工作場所的安全要求不一樣,也讓清理校園的工作更加複雜。

家長和學生可以上Sonoma縣教育局的網站,查看學校復課的時間表。

