【KTSF 黃恩光報導】

一股新的風暴週三將會抵達灣區,是這個雨季第一股“大氣河”,預料將帶來大雨。

所謂“大氣河”是指從夏威夷來到加州的風暴,因為吸收了大量的濕氣,這種風暴通常會帶來大雨。

國家氣象局預測,風暴將於週三早上抵達灣區,中午到傍晚時分雨勢最大,預料北灣地區降雨最多,舊金山灣區也會有接近1吋的降雨,Santa Cruz山區降雨量可高達3吋。

風暴來臨時也會出現強風,氣象局呼籲駕駛者要小心道路濕滑和出現水浸,預料Sierra山區將會有一呎降雪。

