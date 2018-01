灣區出現超級月亮及國王潮 週三起料降雨（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

灣區這幾天出現一些特殊的自然景象,除了國王潮和週二晚的超級月亮之外,週三開始也將下雨幾天。

週一晚的月亮特別亮、特別圓,因為這是今年的首個超級月亮(Supermoon),背後的科學是因為月亮和地球的距離最短的時候,又剛好是滿月,月亮看起來也就比平時的亮14%,大30%。

這個現象維持到週二晚,錯過的話,1月31日的月亮也是超級月亮,而因為這也是這個月的第二個滿月,所以也就是所謂的”藍月”(blue moon)。

而週一和週二,灣區也出現國王潮,週二上午11點54分的高潮時間,一些地方見到超過7呎的浪潮。

久違了的雨水將在週三到週五間斷性出現,國家氣象局表示,最大的雨量將是在週三下午和傍晚時分,一些地方也會打雷,雨勢最大的地區將會是沿海地區和附近的山區。

