灣區出現超級月亮及國王潮 週三起料降雨（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

灣區這幾天出現一些特殊的自然景象，除了國王潮和週二晚的超級月亮之外，週三開始也將下雨幾天。

週一晚的月亮特別亮、特別圓，因為這是今年的首個超級月亮（Supermoon），背後的科學是因為月亮和地球的距離最短的時候，又剛好是滿月，月亮看起來也就比平時的亮14%，大30%。

這個現象維持到週二晚，錯過的話，1月31日的月亮也是超級月亮，而因為這也是這個月的第二個滿月，所以也就是所謂的”藍月”（blue moon）。

而週一和週二，灣區也出現國王潮，週二上午11點54分的高潮時間，一些地方見到超過7呎的浪潮。

久違了的雨水將在週三到週五間斷性出現，國家氣象局表示，最大的雨量將是在週三下午和傍晚時分，一些地方也會打雷，雨勢最大的地區將會是沿海地區和附近的山區。

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