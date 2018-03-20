大氣河風暴吹襲灣區 週三續降雨料刮大風

By

【KTSF 崔凱橋報導】

大氣河風暴正在吹襲灣區，國家氣象局預測，週三的雨勢會更大，且刮大風。

大氣河風暴的威力大家去年都感受到，現正吹襲灣區的也是大氣河風暴，氣象局預測，週三清晨及早上有微雨，到了下午雨勢將會再度增強，大雨會一直持續到週四早上。

週三下午及傍晚時段下大雨期間，整個灣區，特別是東灣及南灣，有可能出現雷暴及落雹的現象。

氣象局表示，大雨有機會將雜物沖走，堵塞下水道，低窪地區會出現水浸的情況。

另外，由於過去一星期及本週灣區持續下雨，令泥土吸收大量的水份而導致鬆軟，有可能會發生山泥傾瀉，提醒民眾要小心。

除了大雨外，灣區亦會刮起大風，週三陣風風速可達每小時40英里，氣象局表示，大風有可會吹倒大樹或電線桿而導致停電。

最新數字顯示，這股大氣河風暴會為灣區帶來至少4分之3吋至1吋半的雨量，Santa Cruz縣山谷及北灣山區一帶則會錄得1至3吋的降雨，而最受影響的會是灣區以南的Big Sur地區，最高可錄得10吋雨量。

預計週四將會轉為局部性驟雨，並持續至週五早上，陽光於週五下午重返灣區。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。