【KTSF 黃恩光報導】

美足球隊突擊者(Raiders)週一宣布將從東灣奧克蘭(屋崙)宣布遷移至內華達州拉斯維加斯。

全國美式足球聯盟NFL32支球隊的老闆,剛剛在鳳凰城投票,通過准許突擊者離開奧克蘭市。

奧克蘭市長Libby Schaaf週末盡最後努力挽留突擊者,可是不成功,突擊者的老闆表示已經與奧克蘭市政府就興建新球場談判了8年,可是沒有成果。

許多突擊者的球迷對於球隊決定離開表示失望。

Bay City News contributed to this report.

