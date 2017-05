By

【KTSF】

美國職籃(NBA)球星詹姆士(LeBron James)位於南加州洛杉磯的大宅,週三被發現閘門被人噴上歧視非裔的字詞,警方正對事件展開調查。

詹姆士的大宅位於Brentwood豪宅區,當地警方表示,事發時詹姆士並不在家,大宅的閉路電視有可能拍下事發經過。

據TMZ娛樂網站報導,大閘是被人噴上”N”字開首的歧視字詞,據報導,詹姆士是於2015年購下大宅,但他本人似乎並非常居此處。

警方正循刑事毀壞的方向調查案件,但有可能涉及仇視罪行,在警員到場前,塗鴉已被人用油漆蓋過。

詹姆士的經理人拒絕對事件發言評論,而詹姆士本人正為週四在灣區開打的NBA總決賽備戰,今年詹姆士的克利夫蘭騎士隊,再與舊金山的金州勇士隊一較高下。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。