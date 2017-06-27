劉曉波據報癌細胞已擴散 妻劉霞哭訴不能做手術化療（視頻）

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因煽動顛覆國家政權罪被判監11年的諾貝爾和平獎得主劉曉波確診末期肝癌，據報癌細胞已經擴散，劉曉波太太劉霞哭訴丈夫不能做手術或化療，美國國務院呼籲中國釋放劉曉波，並解除對劉霞的軟禁。

劉曉波因為煽動顛覆國家政權罪，服刑超過8年，上月確診末期肝癌，現時在瀋陽中國醫科大學附屬一院接受腫瘤專家治療，他太太劉霞向好友周忠陵哭訴，劉曉波未獲得適切治療，片段是由前德國之聲記者蘇雨桐上載，但未知是何時拍攝。

代表律師莫少平指，劉曉波是在上月下旬確診肝癌，獲批保外就醫。報道指劉曉波病情很嚴重，正接受標靶醫物治療，但癌細胞已經擴散，病情不樂觀。

諾貝爾和平獎得主劉曉波患末期肝癌 獲准保外就醫（視頻）

61歲的劉曉波是「天安門廣場四君子」之一，1991年被判反革命宣傳煽動罪，獲釋之後以自由寫作人身份，就人權、民運發表文章，曾多次被拘押。

劉曉波在2008年起草《零八憲章》，要求政府修改憲法，提出分權、選舉等19項主張，被法院判煽動顛覆國家政權罪成，在遼寧錦州監獄服刑，2010年在獄中的劉曉波獲頒諾貝爾和平獎，當時台上放了一張空椅，諾貝爾委員會罕有發聲明，對中國政府等到劉曉波病重，才讓他離開監獄，極度遺憾。

聲明指劉曉波為推動民主和人權付上沉重代價，不應因為行使言論自由而被監禁，如果劉曉波因為監禁而得不到適當治療，中國政府要負責，委員會希望劉曉波能獲無條件釋放，並可以到挪威領取和平獎。

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