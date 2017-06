劉曉波據報癌細胞已擴散 妻劉霞哭訴不能做手術化療（視頻）

By

因煽動顛覆國家政權罪被判監11年的諾貝爾和平獎得主劉曉波確診末期肝癌,據報癌細胞已經擴散,劉曉波太太劉霞哭訴丈夫不能做手術或化療,美國國務院呼籲中國釋放劉曉波,並解除對劉霞的軟禁。

劉曉波因為煽動顛覆國家政權罪,服刑超過8年,上月確診末期肝癌,現時在瀋陽中國醫科大學附屬一院接受腫瘤專家治療,他太太劉霞向好友周忠陵哭訴,劉曉波未獲得適切治療,片段是由前德國之聲記者蘇雨桐上載,但未知是何時拍攝。

代表律師莫少平指,劉曉波是在上月下旬確診肝癌,獲批保外就醫。報道指劉曉波病情很嚴重,正接受標靶醫物治療,但癌細胞已經擴散,病情不樂觀。

61歲的劉曉波是「天安門廣場四君子」之一,1991年被判反革命宣傳煽動罪,獲釋之後以自由寫作人身份,就人權、民運發表文章,曾多次被拘押。

劉曉波在2008年起草《零八憲章》,要求政府修改憲法,提出分權、選舉等19項主張,被法院判煽動顛覆國家政權罪成,在遼寧錦州監獄服刑,2010年在獄中的劉曉波獲頒諾貝爾和平獎,當時台上放了一張空椅,諾貝爾委員會罕有發聲明,對中國政府等到劉曉波病重,才讓他離開監獄,極度遺憾。

聲明指劉曉波為推動民主和人權付上沉重代價,不應因為行使言論自由而被監禁,如果劉曉波因為監禁而得不到適當治療,中國政府要負責,委員會希望劉曉波能獲無條件釋放,並可以到挪威領取和平獎。

