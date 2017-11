By

英女王伊利沙伯二世和菲臘親王週一低調慶祝結婚70週年。

英女王伊利沙伯二世和菲臘親王當年舉行婚禮的西敏寺大教堂,為慶祝女王夫婦結婚70週年紀念,於當地下午1時開始,鳴鐘3個多小時。

1947年11月20日,當年21歲仍未成為英女王的伊利沙白二世,獲英王喬治六世批准,嫁給較她年長5年,當年26歲的菲臘,兩人在這個紀念日只舉行私人晚宴。

