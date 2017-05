By

【i-CABLE】

美國蘋果公司與晶片製造商高通就專利權爭拗升級,高通控告蘋果的4間台灣代工製造商。

高通入稟南加州法院控告台灣鴻海、和碩、緯創與仁寶違反授權合約,拒絕支付使用高專利技術,並要求賠償,這4間台灣企業是為蘋果代工生產智能手機和平板電腦。

蘋果公司今年1月,在美國及中國起控高通指控對方濫用市場優勢,要求收取不公平的權利,高通之後反起訴蘋果,要求蘋果就違反協議賠償。

