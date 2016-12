By

加州和內華達州邊界的偏遠地區週三凌晨多次發生地震,震央位處太浩湖附近,遠至200多哩外舊金山和拉斯維加斯都感受到震動。

美國地質研究所稱,地震發生在太浩湖東南方的偏遠地區,第一次在凌晨12時18分發生,震級為5.7級,4分鐘後再發生第二次地震,震級同樣是5.7級,到凌晨1時13分同一地區再發生一次5.5級地震。

地震沒有受傷或財物損毀報告,但有造成泥石下瀉。

研究人員表示,地震後伴隨多次餘震,其中兩次震級達4級,至少有12次震級超過3級。

