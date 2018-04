By

【KTSF】

東灣Alamo區週一清晨發生小規模地震,震級達到黎克特制3.3級。

根據美國地質研究所(USGS)的消息,週一凌晨4點55分,東灣Alamo區東北面2.5英哩處,介於Walnut Creek與Danville之間發生黎克特制3.3級地震。

當局暫未有收到傷亡或者損毁報告,灣區捷運(BART)當局已經完成路軌檢測,一度延誤的列車服務已恢復正常運作。

而在東灣Danville市附近,週日也發生3次小規模地震。

國家地質勘探局表示,週日早10時34分,距離Danville市一英里的範圍發生3級地震,4分鐘後,即是10時38分,再發生一次強度為2.7級的地震,下午3時23分再發生3級地震。

