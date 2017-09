By

【KTSF 江良慧報導】

墨西哥中部週二發生7.1級強烈地震,造成兩人死亡,首都墨西哥城有多棟建築物嚴重損毀。

美國地質研究所錄得地震強度為黎克特制7.1級,震央位於首都墨西哥城東南面76英里,墨西哥城震感強烈,大批民眾慌忙逃到街上,多棟建築物嚴重損毀。

墨西哥南部海岸兩週前也曾發生一場8.1級地震,造成90人死亡。

