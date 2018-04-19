東灣若爆發7級地震 專家預測或逾萬人傷亡（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

地震學家早前預料，在未來30年內，灣區有可能發生強度超過7級的大地震，如果地震今日發生的話，具體的損毀程度傷亡人數又將會是如何？科學家週三公佈了更多數字。

美國地質研究所（USGS）的最新研究指出，如果今天下午Hayward斷層發生7級大地震，可能會有多達800人死亡，1.8萬人受傷，2,500人被困瓦礫堆中。

天然氣管道和水管損毀，15.2萬戶人可能要遷移，8,000棟建築物受到破壞，公路和大橋可能損毀，令救援任務更困難，每天造成的經濟損失可達數億元。

地震學家Ken Hudnut說：”這些數字不是不可改變，我們可以改寫、拯救生命，現在行動減低危機，這就是今天的訊息，不是嚇人、而是強化。”

他們將這個災難情景假設稱之為Haywired情景，目的是希望集社區之力，去做好準備應付，將傷亡可能性減至最低。

Hudnut說：”Haywire景況不是預測未來，而是一個警告，在眾多未來之中，其中一個會出現地震的情景，以及居住舊金山灣區的風險，一個人與天災並存的地方。”



Hayward斷層貫穿灣區人口最密集的城市，延伸52英里，由東灣Richmond至南灣聖荷西，造成大範圍建築物損毀。

當局提醒灣區居民，在家中和公司都應該準備地震應急包，想查詢更多建築物防震指南，可以上https://outsmartdisaster.com。

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