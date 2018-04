東灣若爆發7級地震 專家預測或逾萬人傷亡（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

地震學家早前預料,在未來30年內,灣區有可能發生強度超過7級的大地震,如果地震今日發生的話,具體的損毀程度傷亡人數又將會是如何?科學家週三公佈了更多數字。

美國地質研究所(USGS)的最新研究指出,如果今天下午Hayward斷層發生7級大地震,可能會有多達800人死亡,1.8萬人受傷,2,500人被困瓦礫堆中。

天然氣管道和水管損毀,15.2萬戶人可能要遷移,8,000棟建築物受到破壞,公路和大橋可能損毀,令救援任務更困難,每天造成的經濟損失可達數億元。

地震學家Ken Hudnut說:”這些數字不是不可改變,我們可以改寫、拯救生命,現在行動減低危機,這就是今天的訊息,不是嚇人、而是強化。”

他們將這個災難情景假設稱之為Haywired情景,目的是希望集社區之力,去做好準備應付,將傷亡可能性減至最低。

Hudnut說:”Haywire景況不是預測未來,而是一個警告,在眾多未來之中,其中一個會出現地震的情景,以及居住舊金山灣區的風險,一個人與天災並存的地方。”



Hayward斷層貫穿灣區人口最密集的城市,延伸52英里,由東灣Richmond至南灣聖荷西,造成大範圍建築物損毀。

當局提醒灣區居民,在家中和公司都應該準備地震應急包,想查詢更多建築物防震指南,可以上https://outsmartdisaster.com。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。