日本北海道札幌南部當地時間週四凌晨發生6.6級大地震,引發山泥傾瀉掩蓋房屋,有居民被困,新千歲機場客運大樓受損,所有進出航班取消。

地震發生在當地時間週四凌晨3時左右,震央位於千歲市16里外,震源深度大約20里,地震並沒有引發海嘯,但就有多次餘震。

地震導致建築物的磚牆倒塌,多人被困,接近300萬戶停電,並觸發山泥傾瀉。

一名82歲老翁在家中跌倒,沒有呼吸心跳,地震亦造成至少20人受傷。

札幌巿有道路出現大裂縫,路面變形,首相安倍晉三指示官員查明地震造成的破壞,並向受影響的居民提供協助。

