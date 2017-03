黑客入侵QQ通訊軟件 盜50億條個人訊息

By

中國很多人喜歡QQ通訊軟件,就如香港人愛用WhatsApp一樣,不法份子看QQ有大量用戶,入侵包括QQ在內的多間公司伺服器,盜取個人資料。除此以外,不法集團更會設立一些遊戲賭博網站,以入侵用戶資料,網上世界處處陷阱。

以下今的案件受害人數可能多得數不清,這班黑客遍布14個省,總共盜取50多億條個人資料。

犯罪集團偷取的非法個人訊息超過50億條,主要靠入侵多間公司的伺服器,包括在內地常用的QQ通訊程式。集團還成立了自己一些遊戲賭博網站,來入侵用戶資料。做法是先偷取其他賭博網站的用戶資料後,再進行推廣,把客戶挖過來自己的網站。

除此之外,散落在全國14個省市的黑客,還偷取了包括銀行、醫療、交通等個人資料。公安在行動中一共拘捕94名疑犯,近年來公安搗破了多個販賣個人訊息的集團,但就訊息量而言,今次案件屬於非常龐大。

