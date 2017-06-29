移民崎嶇之路專題報導：移民執法人員上門該如何應對（三）

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【KTSF 古琳嘉報導】

特朗普總統上台後美，大力取締非法居留令移民社區人心惶惶，碰到移民執法人員上門，該如何應對？又有哪些合法的自保之道？一起聽聽律師的意見。

專門處理遞解出境訴訟的移民律師表示，不論是不是無證人士，民眾在應對警察上門時也受到法律保障，開門前要知道自己的權益。

舊金山律師協會領頭移民律師協調員Valerie Zukin說：”最重要的第一件事就是先不要開門，你首先應該做的就是詢問警察出示證件，而且不要搞混了，不要打開門來看證件，而是要求對方透過窗戶出示證件，或是把名片從門縫下遞進來。”

如果對方自稱是警察，可以進一步詢問其單位，到底是移民局，還是國土安全部，或者是移民及海關執法局。

Zukin說：”確認來者是移民執法人士後，你可以問對方是否有逮捕令，如果警方說沒有，那麼你可以說，你無權進入我的住宅，請你離開，然而，如果對方說有的話，如果來者持有的是移民逮捕令，稱為”移除或遞解出境令”，他們還是無權進入你的住宅。”

原來逮捕令也有分不同種類，這就是移民局官員使用的遞解出境令，僅對於逮捕令上的個人有效，在路上或其他公共區域可以抓人，但就無法進入住宅抓人。

Zukin說：”這時候你可以說，這並不賦與你進入我家的權力，請你離開，事件就此結束。”

但如果警方出示的是合法的搜索令（search warrant），情況又不同了。

Zukin說：”那麼你就得要求看這個搜索令，重複一次，記得不要開門來看，而是要求他們放上窗外，或是從門縫下遞過來。”

接著就要檢查搜索令上的日期、住址以及簽名，來驗證搜索令是否有效。

Zukin說：”如果已經過期了，你就可以說，這是無效的，請離開，如果日期是對的，你應該檢查上面是否註明有你住宅的地址，如果有地址、日期又有效，而且看起來是有法官簽名的，那麼你就需要開門讓他進來了。”

不過即使警方有權進入您的住宅，您還是可以提出”我不同意搜索”，這樣可以限制警方只在屋內小範圍的搜索。

至於針對特定人士的逮捕令（arrest warrant），上面可能沒有具體住址，如果該人士確實在家，做法上也要很謹慎。

Zukin說：”你可以告訴那個人走出房子，然後關上門，這樣一來移民執法人員只能逮捕那位特定人士，但是不能逮捕屋內的其他人，或者是質問他們或搜索房子。”

而如果警方逮捕令上的人根本不在住家內，就可以告知警方並要求其離開，警方也不得破門而入。

Zukin說：”如果他們破門而入，當他們無權如此做時，那就是非法的，任何透過非法方式取得的資訊，都將不被法庭採信。”

想知道更多資訊，可以在網上找到資源，http://www.cliniclegal.org 網站，就提供”知道你的權利”指引，有中文版本，教導民眾如何應對執法人員。

另外，在舊金山律師協會，http://www.sfbar.org網站，也有專門針對移民議題的常見問與答，網址：http://www.sfbar.org/immigration/。

該協會也有律師介紹和資訊服務，提供有需要的民眾，符合資格者，可以免費取得律師協助，網址：http://www.sfbar.org/lawyerreferrals/index.aspx

關注組織強調，社區有許多免費資源可以提供需要的民眾，不用擔心身分曝光，可以善加利用這些服務。

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