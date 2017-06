移民崎嶇之路專題報導：移民執法人員上門該如何應對（三）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

特朗普總統上台後美,大力取締非法居留令移民社區人心惶惶,碰到移民執法人員上門,該如何應對?又有哪些合法的自保之道?一起聽聽律師的意見。

專門處理遞解出境訴訟的移民律師表示,不論是不是無證人士,民眾在應對警察上門時也受到法律保障,開門前要知道自己的權益。

舊金山律師協會領頭移民律師協調員Valerie Zukin說:”最重要的第一件事就是先不要開門,你首先應該做的就是詢問警察出示證件,而且不要搞混了,不要打開門來看證件,而是要求對方透過窗戶出示證件,或是把名片從門縫下遞進來。”

如果對方自稱是警察,可以進一步詢問其單位,到底是移民局,還是國土安全部,或者是移民及海關執法局。

Zukin說:”確認來者是移民執法人士後,你可以問對方是否有逮捕令,如果警方說沒有,那麼你可以說,你無權進入我的住宅,請你離開,然而,如果對方說有的話,如果來者持有的是移民逮捕令,稱為”移除或遞解出境令”,他們還是無權進入你的住宅。”

原來逮捕令也有分不同種類,這就是移民局官員使用的遞解出境令,僅對於逮捕令上的個人有效,在路上或其他公共區域可以抓人,但就無法進入住宅抓人。

Zukin說:”這時候你可以說,這並不賦與你進入我家的權力,請你離開,事件就此結束。”

但如果警方出示的是合法的搜索令(search warrant),情況又不同了。

Zukin說:”那麼你就得要求看這個搜索令,重複一次,記得不要開門來看,而是要求他們放上窗外,或是從門縫下遞過來。”

接著就要檢查搜索令上的日期、住址以及簽名,來驗證搜索令是否有效。

Zukin說:”如果已經過期了,你就可以說,這是無效的,請離開,如果日期是對的,你應該檢查上面是否註明有你住宅的地址,如果有地址、日期又有效,而且看起來是有法官簽名的,那麼你就需要開門讓他進來了。”

不過即使警方有權進入您的住宅,您還是可以提出”我不同意搜索”,這樣可以限制警方只在屋內小範圍的搜索。

至於針對特定人士的逮捕令(arrest warrant),上面可能沒有具體住址,如果該人士確實在家,做法上也要很謹慎。

Zukin說:”你可以告訴那個人走出房子,然後關上門,這樣一來移民執法人員只能逮捕那位特定人士,但是不能逮捕屋內的其他人,或者是質問他們或搜索房子。”

而如果警方逮捕令上的人根本不在住家內,就可以告知警方並要求其離開,警方也不得破門而入。

Zukin說:”如果他們破門而入,當他們無權如此做時,那就是非法的,任何透過非法方式取得的資訊,都將不被法庭採信。”

想知道更多資訊,可以在網上找到資源,http://www.cliniclegal.org 網站,就提供”知道你的權利”指引,有中文版本,教導民眾如何應對執法人員。

另外,在舊金山律師協會,http://www.sfbar.org網站,也有專門針對移民議題的常見問與答,網址:http://www.sfbar.org/immigration/。

該協會也有律師介紹和資訊服務,提供有需要的民眾,符合資格者,可以免費取得律師協助,網址:http://www.sfbar.org/lawyerreferrals/index.aspx

關注組織強調,社區有許多免費資源可以提供需要的民眾,不用擔心身分曝光,可以善加利用這些服務。

