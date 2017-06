多國與卡塔爾斷交 民眾搶購日用品糧食

By

沙特阿拉伯等7個國家宣布與卡塔爾斷交,並中斷海陸空聯繫後,貨物進口和航空交通大受影響,當地民眾湧到超級市場搶購糧食及日用品,卡塔爾表示,希望透過對話解決事件。

在卡塔爾首都多哈,超級市場擠滿長長的人龍,搶購糧水及日用品。

這個位處沙漠的國家依賴糧食進口,當中約四成食物來自唯一接壤的鄰國沙特阿拉伯。沙特、阿聯酋、埃及、巴林等多個國家指,卡塔爾支持恐怖主義及伊朗,星期一宣布斷交並封鎖海陸空來往後,沙特有多輛運送食物的貨車未能駛進卡塔爾。貨物須改由海路及飛機、由其他地區進口,價格預料會大幅上升,引發通脹。

至於在多哈的機場,大批乘客滯留等候航班消息。卡塔爾航空宣布,由星期二起,暫停來往沙特、阿聯酋、埃及和巴林等國家的航班。該些國家亦已停飛卡塔爾的航班。其中沙特民航局宣布,撤銷卡塔爾航空在當地的經營執照,公司的辦公地點須關閉。

這次斷交事件牽涉的大部份國家,包括沙特、阿聯酋、卡塔爾等,均是美國在中東對抗伊斯蘭國的盟友。其中位處卡塔爾的美軍烏代德空軍基地,專責協調空中行動,沙特及阿聯酋等戰機均是由該處出發作戰。美國有線新聞網絡報道,該些阿拉伯國家如果拒絕與卡塔爾合作,將影響美軍未來的反恐部署,長遠不利抗衡伊朗的行動。

卡塔爾外長稱希望透過對話解決分歧,同為海灣合作委員會成員國的科威特、元首薩巴赫星期二前往沙特阿拉伯,與國王薩勒曼會面,協助調停斷交事件。

