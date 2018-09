By

【KTSF 江良慧報導】

舊金山和澳洲墨爾本分別位於北半球北加州和南半球澳洲南部,以往來往兩地都沒有直飛的航班,不過從9月1日週六開始,來往兩地的旅客可以無需再轉機。

Quantas澳洲航空公司的全新舊金山直飛墨爾本航班,從9月1日週六晚啟航,新航班使用波音787-9夢幻客機,飛行時間15小時30分鐘,只是比直飛香港多個多小時,回程就更快,只需14小時20分鐘。

現階段新航線每星期只有4班飛機,分別是週三、週四,以及週六和週日,飛機週日晚上10時起飛,兩天後早上6時半抵達澳洲南部,回程則是當地晚上9時40分,同日晚上7時抵達舊金山。

本台記者週一在Quantas的網站找到10月底出發的機票,來回最便宜只需要914元。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。