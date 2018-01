【i-CABLE】

聯邦財政部公布名單,點名逾200名俄羅斯政客及商人,指他們與總統普京關係密切,普京回應指美方的行動不友善,但俄方未有計劃採取行動報復。

美國財政部周一晚上公布的名單,列出114名俄羅斯政客及96名商人,包括總理梅德韋傑夫在內的克里姆林宮高層及政府高官,以及英超球會車路士班主,俄羅斯富豪艾巴莫域治等。

但財政部暫時未有針對他們個人及企業的制裁,亦沒有凍結資產等懲罰措施。

