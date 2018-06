By

【i-CABLE】

俄羅斯總統普京與特朗普總統將會舉行峰會,兩國將於週四公佈峰會的舉行時間和地點。

博爾頓稱是按特朗普的指示前往俄羅斯,商討兩國領袖舉行峰會的可能性,他指與普京會面期間,曾經討論俄羅斯干預美國大選,又說過往美俄出現分歧,雙方領袖都會見面商討,這樣對兩國以至全球穩定都有好處。

普京期望博爾頓到訪,成為兩國改善關係的第一步,又指俄羅斯從來不想與美國對抗。

