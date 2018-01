By

俄羅斯總統普京在嚴寒下,參與東正教傳統活動,65歲的普京似乎毫不畏懼攝氏零下6度的低溫,脫去羊毛大衣後,上身赤裸地浸入冰冷湖水中,更嘗試把頭浸入水裡。

東正教信眾每年主顯節,都會浸入河流或湖水中,紀念耶穌基督受洗,在去年便有200萬人參與,但今年由於部分地區氣溫降至攝氏零下52度,有地方政府禁止民眾舉辦活動。

