普京宣誓續任俄羅斯總統 承諾改善國家經濟

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俄羅斯總統普京宣誓就任，展開第4個總統任期。他承諾會致力改善國家經濟，呼籲國民團結，為國家尋求突破，又強調俄羅斯會積極參與國際社會事務，發展互利合作，捍衛國家安全。

總統就職禮在克里姆林宮安德烈耶夫大廳舉行，普京在憲法法院院長監誓下就任，正式展開第4個總統任期。

普京承諾尊重公民權利，捍衛俄羅斯主權、安全。他在就職演說表示，未來六年責任重大，會為俄羅斯的繁榮和平努力。

他感謝選民支持，稱對捍衛俄羅斯在國際社會地位，以及為實現國內深刻的積極變化，採取果斷行動，有重要意義，承諾推行新的經濟改革，提升全國生活水平。

普京指只要國民團結統一，便能解決最複雜的任務，為國家取得突破，俄羅斯會積極參與國際社會，發展互利合作，捍衛國家安全。

普京之後到克里姆林宮外的教堂廣場，檢閱總統警衛團。

西方傳媒形容普京今次的就職禮，相比2012年時較為低調，邀請五千名賓客出席，包括競選活動義工。

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