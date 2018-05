普京宣誓續任俄羅斯總統 承諾改善國家經濟

By

【i-CABLE】

俄羅斯總統普京宣誓就任,展開第4個總統任期。他承諾會致力改善國家經濟,呼籲國民團結,為國家尋求突破,又強調俄羅斯會積極參與國際社會事務,發展互利合作,捍衛國家安全。

總統就職禮在克里姆林宮安德烈耶夫大廳舉行,普京在憲法法院院長監誓下就任,正式展開第4個總統任期。

普京承諾尊重公民權利,捍衛俄羅斯主權、安全。他在就職演說表示,未來六年責任重大,會為俄羅斯的繁榮和平努力。

他感謝選民支持,稱對捍衛俄羅斯在國際社會地位,以及為實現國內深刻的積極變化,採取果斷行動,有重要意義,承諾推行新的經濟改革,提升全國生活水平。

普京指只要國民團結統一,便能解決最複雜的任務,為國家取得突破,俄羅斯會積極參與國際社會,發展互利合作,捍衛國家安全。

普京之後到克里姆林宮外的教堂廣場,檢閱總統警衛團。

西方傳媒形容普京今次的就職禮,相比2012年時較為低調,邀請五千名賓客出席,包括競選活動義工。

