【KTSF報導】

俄羅斯總統普田要求美國撤走700多名駐俄使領館人員,他批評美方指俄羅斯涉嫌干預美國內政的指摘無理,兩國關係短期內難以改善,因此需有所回應,但現階段無意採取進一步反制行動。

普田接受訪問時指,美國必須於9月1日前削減駐俄大使館及3間領事館人手,令美俄派駐對方境內的外交人員人數對等,他強調這是痛苦決定。

國會參議院日前通過制裁俄羅斯法案後,俄羅斯外交部隨即建議,把美國駐俄使領館人員減至455人,並收回莫斯科兩幢別墅的使用權。

