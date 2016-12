普田稱不會驅逐美國外交人員 斥美方舉動屬挑釁

By

俄羅斯總統普田週五譴責美國驅逐俄羅斯外交人員出境,但他表示,他不會驅逐駐俄國的美國外交人員作為報復。

普田形容,美方的舉動”是挑釁行為,目的是要進一步損害俄美關係”。

普田在克里姆林宮的網站發表聲明中亦說,被驅逐回俄的外交人員在新年期間將可以與親友共聚,俄方不會留難駐俄的美國外交人員,不會驅逐任何人。

普田甚至說,他會邀請美國外交人員的子女到克里姆林宮參加新年和聖誕派對。

美國認定俄羅斯透過黑客入侵而干預美國大選,奧巴馬總統週四發出行政指令,要求對俄國實施制裁,並驅逐35名俄國外交人員出境,這是美方自發出俄國干預大選言論以來,所作出的最嚴厲制裁。

但據報導,普田亦表示,將等待至候任總統特朗普上任後再作打算,亦稱俄羅斯保留回應美國此次制裁的權利。

