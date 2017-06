普田稱俄國絕無黑侵別國 可能是愛國分子所為

By

【KTSF 游瑋珊報導】

俄國總統普田週四承認,有個別的俄國愛國分子可能黑侵別的國家,但俄國政府絕無參予,他指世界誤解俄羅斯搞出了恐俄症。

普田是在聖彼得堡舉行的一個經濟論壇,指西方的恐俄症無益大眾,也不會長久。

普田說:”首先我要說,這恐俄症顯然來自一些國家推波助瀾,這關連到什麼?我認為關連到這事實:我相信多極世界已建立,不為單極分子所喜。”

普田也強調在一個多極世界中,俄羅斯會爭取自己的合法利益 。

他指出,美國在朝鮮半島及阿拉斯加部署反導彈系統,俄國無法不回應。

俄國因為吞併克里米亞及利用親俄勢力分裂烏克蘭,被美國與歐盟制裁,去年就因為涉及黑侵美國選舉,而被奧巴馬政府驅趕一批俄國外交人員。

普田指西方的制裁並無效果,對於黑侵行為,他就說是個別俄國人出於愛國心的所為 ,同俄國政府無關。

普田說:”黑客是自由人,像藝術家,醒來好心情便作畫,黑客也如此,今天醒來,閱讀了一些國與國關係事物,若有愛國心 ,便做些自以為是的貢獻,反擊那些說俄國壞話者。”

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。