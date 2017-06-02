普田稱俄國絕無黑侵別國 可能是愛國分子所為

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【KTSF 游瑋珊報導】

俄國總統普田週四承認，有個別的俄國愛國分子可能黑侵別的國家，但俄國政府絕無參予，他指世界誤解俄羅斯搞出了恐俄症。

普田是在聖彼得堡舉行的一個經濟論壇，指西方的恐俄症無益大眾，也不會長久。

普田說：”首先我要說，這恐俄症顯然來自一些國家推波助瀾，這關連到什麼？我認為關連到這事實：我相信多極世界已建立，不為單極分子所喜。”

普田也強調在一個多極世界中，俄羅斯會爭取自己的合法利益 。

他指出，美國在朝鮮半島及阿拉斯加部署反導彈系統，俄國無法不回應。

俄國因為吞併克里米亞及利用親俄勢力分裂烏克蘭，被美國與歐盟制裁，去年就因為涉及黑侵美國選舉，而被奧巴馬政府驅趕一批俄國外交人員。

普田指西方的制裁並無效果，對於黑侵行為，他就說是個別俄國人出於愛國心的所為 ，同俄國政府無關。

普田說：”黑客是自由人，像藝術家，醒來好心情便作畫，黑客也如此，今天醒來，閱讀了一些國與國關係事物，若有愛國心 ，便做些自以為是的貢獻，反擊那些說俄國壞話者。”

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