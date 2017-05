普田稱有外長與特朗普對話紀錄 願公開釋疑

By

【KTSF】

俄羅斯總統普田週三回應特朗普總統被指向俄羅斯外長披露機密情報一事,他以”政治精神分裂”來形容事件,並斥責美國政客營造”反俄羅斯情緒”,而且是”愚蠢”和”危險”。

普田週三與到訪的意大利總理出席記者會時說,莫斯科最初認為,俄羅斯被指干預美國政治的指控是”可笑”,但現在已變為憂慮,因為不知道搞出這個無稽指控的人,下一次還會做出甚麼來。

普田在記者會中沒有指名道姓他在談哪一位政客,只表示他的行為”愚蠢”、”危險和肆無忌憚”,蓄意”傷害自己的國家”。

當被問及他認為特朗普作為總統的表現如何時,普田回答稱,這要由美國民眾來判斷,但首先應讓特朗普全面施政才下判斷,暗示有人從中阻撓。

普田亦聲稱,他有外長拉夫羅夫上週與特朗普對話的紀錄,如果白宮同意,他願意公開內容。

普田接著更笑稱,他要懲罰拉夫羅夫,因為拉夫羅夫沒有把特朗普披露的機密告訴他。

